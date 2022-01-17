ضبط عاطلين يتاجران في المخدرات بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية من إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة والمعينة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المقطم من ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما "منتهية التراخيص" وبحوزتهما (كمية من مخدري الهيروين والأيس -مبلغ مالي - 2 هاتف محمول – أداة تستخدم لتعاطى المواد المخدرة).

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.