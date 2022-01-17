الداخلية تُنظم حملة تبرع بالدم في الوادي الجديد وجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت مديريتي أمن (الوادي الجديد – جنوب سيناء) بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

شارك في الحملة رجال الشرطة من قوة المديريتين، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذب يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.