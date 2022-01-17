سقوط عنصر إجرامي بحوزته 24 كيلو حشيش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام (عاطل – له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، بحوزته (24 كيلو جرام من مخدر الحشيش – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.