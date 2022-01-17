رئيس جامعة الأزهر يكرم أستاذ بطب بنات القاهرة لتميزه في جراحات العمود الفقري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعرب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، عن تقديره لجهود أساتذة الطب في خدمة المجتمع ورفع المعاناة عن المرضى، مقدمًا الشكر للدكتور هاني عبدالجواد استشاري جراحات العمود الفقري بكلية طب البنات بالقاهرة، على ما يبذله من تقدم علمي وتميز في نجاح عمليات جراحات إعوجاج وتحدب العمود الفقري الخطرة.

وأعرب الدكتور هاني عبدالجواد، خلال استقبال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر له، الاثنين، عن بالغ شكره للجامعة التي يفخر بالانتماء إليها ولقياداتها التي تعمل على تكريم المتميزين مشيرًا إلى أنه تم تكريمه بمجلس الجامعة في 2014 و 2019.

وأوضح هاني أن الحالات التي قام بعلاجها أكثرها كان يعاني من تشوه وإعوجاج في العمود الفقري، وأخطرها حالة الطفلة اليمنية "وعد" لصغر سنها ووزنها، وتمكن بفضل الله من إجراء جراحة دقيقة نجحت بنسبة 100% مما أدى إلى تغير شكلها العام، وحالات أخرى وصلت للتشوه وفقدت الأمل ثم تغيرت حياتهم للأفضل، مشيرًا إلى أن تشوهات العمود الفقري تشيع بين الأطفال خاصة في مرحلة النمو ويمكن اكتشاف ذلك من خلال برامج مسح تعمل على اكتشاف بعض الأمراض المبكرة.

وحاز الدكتور هاني عبدالجواد على العديد من الجوائز العلمية المحلية والدولية، منها جائزة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط من مجموعة العمود الفقري السويسرية عن أحد أبحاثه في تشوهات العمود الفقري للشباب، وجائزة من المنظمة الأمريكية لتشوهات العمود الفقري في ٢٠١٨م عن جراحي العمود الفقري بأفريقيا، وجائزة أفضل بحث في جراحات اعوجاج العمود الفقري من جامعة مونتريال بكندا في ٢٠١٦ و تدرب علي رئاسة الموتمرات في سويسرا و ترأس مؤتمر جراحات العمود الفقري للمجموعة السويسرية في ٢٠١٦، و يعمل كمراجع أبحاث لأحد أكبر مجلات جراحة العمود الفقري بالعالم (Spine Journal).

وحصل الدكتور هاني عبدالجواد، على عدة زمالات علمية منها زمالة جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار من جامعة مونتريال بكندا، ونال منحة دراسية من مؤسسة سان جوستين بكندا سنة ٢٠١٣، و فاز بزمالتين في مؤسسة كليفلاند بالوليات المتحدة الامريكية الأولي سنة ٢٠٠٧ و الثانية في ٢٠١٢م، وسبق تكريمه في مجلس جامعة الأزهر في 201‪9 تقديرًا لتميزه العلمي.