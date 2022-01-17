شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. كيف تحصل على فتوى عن طريق البريد من دار الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الإفتاء إنه تماشيًا مع أهدافها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل داخل الدار بالتوسع الأفقي الشامل في إداراتها، واستكمال الإنجازات التي حققتها خلال الأعوام السابقة في رفع كفاءة منظومة الخدمات الإفتائية التي تقدمها، تم استحداث إدارات جديدة بناءً على المستجدات ووَفقًا لخطة تطوير أعمال الدار.

وتشمل الإدارات الجديدة الإرشاد الزوجي، والإدارة العامة لاستطلاع الأهلَّة والمواقيت، وإدارة المحاكم، كما تمتلك الدار العديد من الإدارات الأخرى المهمة، ونستعرض اليوم كيفية التواصل مع إدارة فتاوى البريد كالآتى:

يكتب السائل سؤاله ويرسله في خطاب بالبريد العادي أو المسجل أو السريع على عنوان مقرِّ دار الإفتاء المصرية، وهو: (القاهرة – الدراسة – حديقة الخالدين – ص.ب. 11675).



ثم يُعْرض السؤال على أحد أمناء الفتوى المختصين، وبعد الإجابة عن السؤال يتم إرسال الرد إلى السائل على عنوانه الذي يذكره السائل في آخر رسالته.