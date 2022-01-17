شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الأزهرية الابتدائية يؤدون اليوم امتحان العلوم والاعدادية امتحان أصول الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية اليوم الاثنين ، امتحانات الفصل الدراسى الأول، ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادتى التربية الإسلامية والعلوم، ويوم الثلاثاء 18 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

كما يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 19 يناير الامتحان بمادتى الرياضيات والتربية الفنية، ويوم الخميس 20 يناير مادتى الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلى، ويوم السبت 22 يناير مادتى اللغة الانجليزية والمستوى الرفيع.

كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان اليوم الاثنين ، مادتى أصول الدين ورقة اولى " التفسير والحديث" ومادة العلوم ، ويوم الثلاثاء 18 يناير مادتى اللغة العربية ورقة ثانية "المطالعة والنصوص وفنون الكتابة" ومادة الهندسة، ويوم الأربعاء 19 يناير مادتى أصول الدين ورقة ثانية "التوحيد والسيرة" ومادة الدراسات الاجتماعية.

ويوم الخميس 20 يناير مواد حفظ القرآن وتجويده والتربية الفنية والحاسب الآلى، ويوم السبت 22 يناير مادتى الثقافة الإسلامية والجبر، ويوم الأحد 23 يناير مادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

وكان قد أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات نصف العام لعدد من المراحل الدراسية للعام الدراسي 2021/2022، وكشف رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الشيخ أحمد عبد العظيم عن جدول اختبارات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية، إضافة إلى اختبارات مراحل النقل المختلفة.

وتبدأ امتحانات نصف العام للشهادة الابتدائية يوم الأحد الموافق 16 يناير 2022، وتنتهي السبت 22 يناير 2022، أما امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية فتبدأ يوم الأحد 16 يناير 2022، وتنتهي الأحد 23 يناير 2022، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية المدة من 16 إلى 22 يناير المقبل، لاختبار طلاب البرنامج التأهيلي المُلحقين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.