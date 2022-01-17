شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار صكوك الأضاحي لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكولات تعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتوفير صكوك الطعام وأيضا صكوك الأضاحى،حيث ستقوم وزارة التموين بتوفير اللحوم من خلال الشركات التابعة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية .

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار صكوك الأضاحي هذا العام

سعر صك الأضاحى للحوم السودانية بـ2200 جنيه

صك الأضاحى للحوم البلدية بسعر 3800 جنيه

سعر صك الطعام بـ 300 جنيه

إطلاق صك الطعام والبدء بـ 400 طن

توزيع 100 طن لحوم شهريا على 100 ألف أسرة اعتبارا من شهر فبراير ولمدة أربعة أشهر ضمن صك الطعام

طباعة 300 ألف صك طعام كمرحلة أولى لتوزيعها على الأسر الفقيرة