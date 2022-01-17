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اعرف أسعار صكوك الأضاحي لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

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القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكولات  تعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتوفير صكوك الطعام  وأيضا صكوك الأضاحى،حيث ستقوم وزارة التموين بتوفير اللحوم من خلال الشركات التابعة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية .

 

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار صكوك الأضاحي هذا العام

 

سعر صك الأضاحى للحوم السودانية بـ2200 جنيه

 

صك الأضاحى للحوم البلدية بسعر 3800 جنيه

 

سعر صك الطعام بـ 300 جنيه  

 

إطلاق صك الطعام والبدء بـ 400 طن

 

 توزيع 100 طن لحوم شهريا على 100 ألف أسرة اعتبارا من شهر فبراير ولمدة أربعة أشهر ضمن صك الطعام

 

طباعة 300 ألف صك طعام كمرحلة أولى  لتوزيعها على الأسر الفقيرة

 

 

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