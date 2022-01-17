شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توضح أسباب تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخطوات الهامة التي اتبعتها الوزارة لتقليل نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي أو الناتجة عن المشاكل الفنية كان لها مردود إيجابي على تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائي.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مرور شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع و تطبيق حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائي. وفيما يلي الآليات التي اتبعتها الوزارة لضبط سارقى التيار الكهربائي :

1- استخدام حق الضبطية القضائية ل600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.

2- المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين وتصوير اى تلاعب وإرساله مباشرة.

4- يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت انه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك او التوصيل للغير او للنفس.

5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".