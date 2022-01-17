"الصحة" تعلن عن 12 نصيحة للوقاية من كورونا فى المولات والتجمعات

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 12 نصيحة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في المولات والتجمعات، وجاءت النصائح كالتالي :

1- يجب ارتداء الكمامة

2- استخدم المطهرات

3- احرص علي التباعد البدنى مع الاشخاص

4- لا تلمس عينك وفمك أثناء التسوق

5- تجنب السلام بالايدى والاحضان

6- ابتعد عن الاماكن المزدحمة

7- استخدم كارت الصرف الالي

8- طهر دورة المياة قبل استخدامها

9- لا تجرب مستحضرات التجميل

10- لا تصطحب الاطفال وكبار السن

11- لا تلمسح الأسطح أثناء تواجدك بالمول

12- استخدم الاطباق البلاستيكية.

وبدأت هيئة الدواء المصرية في تحليل 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر للتأكد من سلامتها وفاعليتها كانت قد وصلت للقاهرة صباح اليوم، وهى من إنتاج شركة "فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي".

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، مشيرا إلى أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، للتأكد من أمان وفاعلية اللقاحات قبل توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد عبد الغفار، أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي شملت لقاحات (سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا)، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.