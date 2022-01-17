شكرا لقرائتكم خبر عن "طوبة تخلى الشابة كركوبة".. تعرف على الأمثال الشعبية للشهور القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يرتبط الفلاح المصرى بالشهور القبطية لمعرفة مواسم الحصاد والزراعة، حيث يعود إلى عام 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنة السنة بأمر بطليموس الثالث، وارتبط هذا التقويم بالزراعة والحصاد عند المصريين، واستمر حتى اليوم لأنه الأدق بالنسبة للفلاحين.

وحملت الشهور أسماء مصرية قديمة "هيروغليفية" ثم حورت إلى القبطية

ويقسم الفلاح المصرى طوبة من حيث الطقس إلى 3 أجزاء: "طوبة" وهى العشرة أيام الأولى من الشهر حيث يشتد البرد، و"طبطب" حيث البرد الذى يجعل الإنسان "يطبطب" أى يرتعش، والعشرة أيام الأخيرة "طباطب" اى تقلب الجو من الصحو الى الممطر.

الأمثال المرتبطة بالشهور القبطية والتى يحفظها الأجداد وينقلوها للأحفاد اليوم:

1- شهر "توت" بدايته من "11/12 سبتمبر" توت رى ولا تموت

2- شهر "بابة "بدايته من "10/11 أكتوبر" بابه خش واقفل البوابة "اتقاء للبرد"

3- شهر "هاتور" بدايته من 10/11 نوفمبر" يقول للبرد طور طور بمعنى إنه "بداية البرد" أو هاتور أبو الدهب منثور "أى القمح" أو إن فاتك هاتور اصبر لما السنة تدور.

4- كيهك أو كياك"10/11 ديسمبر" صبحك مساك شيل يدك من غداك، وحطها في عشاك وهذا يرمز إلى أقصر أيام السنة"

5- طوبة"9/10 يناير" تخلي الشابة كركوبة نسبة إلى "البرد الشديد"

6- أمشير"8/9 فبراير" يفصص الجسم نسير نسير "أي من شدة الهواء" أو أمشير أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير.

7- برمهات "10/11 مارس" روح الغيط وهات "هو موعد نضج المحاصيل الشتوية"

8- برمودة"9 أبريل" برمودة دق العامودة "أي دق سنابل القمح بعد نضجها"

9- بشنس"9 مايو" بشنس يكنس الغيط كنس.

10- بؤونة"8يونيو" تنشف المياه من الماعونة وهذا يرمز إلى شدة الحر

11- أبيب"8 يوليو" "أبيب أبو اللهاليب" وهذا يرمز إلى "شدة الحر"

12- مسره" 7 أغسطس "مسرة تجرى فيه كل ترعة عسرة وهذا يرمز إلى ازدياد مياه الفيضان فتغمر الأرض

13- النسى أو الشهر الصغير" تزرع أي شيء حتى لو في غير أوانه وينم"

الشهور القبطيه، شهر كيهك، شهر امشير، شهر طوله،