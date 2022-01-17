شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الغطاس مساء الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الثلاثاء المقبل، قداس عيد الغطاس المجيد بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وفقا لعادته السنوية.

وأعلنت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية عن أن الحضور لقداس عيد الغطاس سيكون بالحجز المسبق قبل الحضور، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبدأ الحجز لقداس عيد الغطاس ابتداء من الأسبوع الماضي لتحديد عدد الحضور بالقداس.

وفى سياق متصل، تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية والإيبارشيات لعيد الغطاس أيضاً من خلال وضع آليات الحضور بالقداس، فبعض الكنائس لم تطلق نظام الحجز المسبق، ولكن أعطت أولوية لأسبقية الحضور بالكنيسة خلال قداس عيد الغطاس، ومن بينها كنائس حلوان والمعادي.