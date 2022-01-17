عضو الشيوخ يحصل على موافقة الحكومة لاستخدام مسارح الجامعات لمواجهة التطرف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نجح النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحصول على موافقة جهات بالحكومة لإعادة استخدام مسارح الدولة في كافة القطاعات لمحاربة التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والسياحة، بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم الأحد وبحضور كل من المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

وناقش الاجتماع، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكري.

وقال عزت، لـ"الخليج 365"، إن اللجنة أوصت بضرورة التحرك السريع نحو تنفيذ هذا الاقتراح برغبة، مؤكدا أنه جار الإعداد لبرتوكول بين وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها من أجل إعادة مسارح الجماعات لسابق عهدها في عرض المسرحيات والفنون التي تحارب الفكر المتطرف والإرهاب.

وأضاف عزت، أنه جار الإعداد لتوقيع بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة من أجل استخدام كافة المسارح في مراكز الشباب في القرى والنجوع وكذلك النوادي في المدن من أجل عرض الفنون الناجحة في محاربة الإرهاب والتطرف.

وأشار عزت، إلى أن اجتماع اللجنة اليوم شهد حالة من التوافق والاتفاق بين الجميع على مواد الاقتراح برغبة المقدم من أجل محاربة الإرهاب والتطرف عبر تطوير المراكز الثقافية، مؤكدا أن جميع الحضور ومن بينهم ممثلو الحكومة وافقوا على هذا الاقتراح وجاري تنفيذه.

ونوه بأنه عرض أمام الحضور نموذج مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، والتي عبرت عن الدولة الوطنية المصرية والهوية الوطنية، مؤكدا أن جاري العمل حاليا على العديد من الموضوعات على نفس الفكرة.