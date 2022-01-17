شكرا لقرائتكم خبر عن فتح فروع بنك ناصر الاجتماعى ظهر اليوم لاستمرار تأدية الخدمات للعملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة البنك اليوم الجمعة فروعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا ويوم السبت 15 يناير ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عصرًا وأن تأدية خدمة الصرف سيكون من خلال الفروع فقط مع استمرار توقف نظام الصراف الآلي وسوف يتم الإعلان عن موعد عودة عمل كافة خدمات البنك فور الانتهاء من التحديثات .

وكان محمد عشماوى نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ قد اكد انه تم تشكيل لجنة متابعة علي أعلي مستوي لمتابعة انتظام العمل بالفروع وتقديم الخدمات للعملاء علي أكمل وجه ومتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات والمرتبات والنفقة للعملاء بالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت وتتقدم ادارة البنك بالشكر للعملاء الكرام علي حسن مراعاة وتقدير الموقف