خطوات تساعدك فى استخراج رخصة قيادة دراجة بخارية.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - اشترطت إدارة المرور، على جميع السائقين مما يردون استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، على مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها :

محمد يوسف

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