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التعليم تعلن ضوابط وضع أسئلة الامتحان الورقى لأولى وثانية ثانوى

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وضع أسئلة الامتحانات الورقية لامتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى على النحو التالى:

ـ الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التى أعدت من قبل المركز القومى للامتحانات بالنسبة للطلاب النظاميين والخدمات وأيضا مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب المنازل.

ـ التأكيد على ألا يضع المعلم الامتحان للصف الذى يدرس له هذا العام.

ـ يتم وضـع الامتحانات على مستوى المدارس، مـن خـلال تكليف من الموجـه الأول لمدرسى المواد الدراسية لكل مدرسة على حدة.

ـ يتم تصميم الورقة الامتحانيـة بحيث يـؤدى الطالب الامتحـان فـى نفس الورقة ويخصص جزء من الورقة علـى صـورة سلبس يتم نزعـه قبـل التصحيح للحفاظ على السرية.

 ـ يتم تصوير الامتحانات داخـل الإدارة التعليمية أو داخل المدرسة وذلك مـن خـلال لجنـة تشـكل مـن قبـل مـدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن سرية هذه الامتحانات. 

ـ يتم تشكيل لجنـة نظـام ومراقيـة داخـل كـل مـدرسـة لاتمام عمليـة سيــر الامتحان، للحفاظ على سرية إجراء الامتحان حتى إعلان النتيجة. 

ـ تشكل لجنـة مـن معلمـى المـواد لتقدير أوراق الإجابـة لكـل مدرسة تحت اشــراف الموجه الأول بالإدارة التعليميـة علـى أن تـعلـن نـتـاج الطلاب فـى صـورة تقديرات كما ورد بالكتاب الدورى رقم 1 لسنة ٢٠٢٢.

ـ لمـدير الإدارة التعليميـة اتخاذ مـا يلـزم مـن اجـراءات فى ضوء القواعد المنظمـة مع مراعاة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحفظ على الصحة العامة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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