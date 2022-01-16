شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يجرى صيانة لأعمدة الإنارة بشارع نادى الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي بالجيزة، مساء اليوم حمله تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي علي شارع امتداد نادي الصيد، وذلك لمراجعة أعمال الإنارة حتي تم التأكد من إنارة جميع الأعمدة بعد إجراء صيانة للمعطل منها، كما تم رفع مستوى النظافة، مع مراجعه ترخيص الأكشاك ورفع كافه الإشغالات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين لتجاوز المساحه المقررة.

وفى سياق متصل وبناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة في ميدان الدقي وأسفل الكوبري المعدني، وتم ضبط عدد 6 ميكروباص انتظار عشوائي وتحميل خارج الموقف ومخالفة خط السير وذلك استجابه فوريه لشكاوي قاطني عقارات هذه المنطقه، ولاعاده الانضباط لميدان الدقي.

وفى سياق أخر كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة متابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق وسرعة الانتهاء منها في الموعد المحدد لها.

وفي ذلك الاطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم باستكمال أعمال وضع الطبقة الاسفلتية الأولى بشارع الاسطبل بمدينة أوسيم، بداية من كوبري الزيدية وحتى شارع الفكرية، بطول {2000م٢} تقريباً وعرض {11م٢} تقريباً، وجاري متابعة استكمال الاعمال بمتابعة من فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم .