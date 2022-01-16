بـ 15 طعنة.. حبس 7 متهمين قتلوا زوج إحدى قريباتهم بسبب الثأر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، بحبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية بالمرج.

كان تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من الأهالي بالعثور على جثة شخص متوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة عامل، مقيم بذات العنوان، توفي إثر إصابته بعدد 15 طعنة متفرقة بالجسم، طلق ناري، وبسؤال زوجته اتهمت 7 أشخاص من أهليتها بارتكاب الواقعة، وعللت قيامهم بذلك لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين زوجها المجني عليه.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه وعائلة زوجته بأصل بلدتهم بمحافظة بالفيوم، وأن المشكو في حقهم وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 2 سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية، و2 سلاح أبيض "سكين".