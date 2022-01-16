تفحم أتوبيس و4 سيارات في حريق جراج بأرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

التهمت النيران 4 سيارات وحافلة داخل جراج بمنطقة أرض اللواء شمال الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من جراج خاص بدائرة قسم العجوزة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع وحدة إطفاء الشمال.

فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني وحرصا على حياة المارة. وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران والسيطرة عليها.

أثبتت المعاينة المبدئية تفحم أتوبيس و4 سيارات -بعد إخراج باقي المركبات- دون امتداد النيران إلى العقارات المجاورة مع تنفيذ ملية التبريد لمنع تجدد النيران.