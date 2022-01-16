رغم التصالح.. حُكم باستمرار حبس سما المصري 6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، برفض استشكال سما المصري لوقف تنفيذ حبسها 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف ريهام سعيد.

وقال مصدر حضر الجلسة، إن سما المصري انهارت داخل القفص بعد سماع حُكم استمرار حبسها، خاصة مع تنازل الإعلامية ريهام سعيد عن الدعوى وتصالحهما.

وكانت ريهام سعيد قدمت إلمحكمة إقرارًا بالتصالح في الدعوى.

يذكر أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت في أكتوبر الماضي، بقبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وقضت المحكمة آنذاك بحبس سما 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة عليها.

وكانت ريهام سعيد، تقدمت ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 11598 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصرى، بتهمة السب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للشاكية.