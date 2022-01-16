شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة فيلم الختام بمنتدى شباب العالم: دخلت المنتدى مهزوزة وخرجت واثقة بنفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سالى عبد الخالق بطلة فيلم الختام بمنتدى شباب العالم، إن منتدى شباب العالم، كان فرصة مهمة لتبادل الثقافات، وأضافت: نعرض نماذج مشرفة وجيدة للعالم، حيث كان حضورى للمنتدى فرصة مهمة وفخورة بمشاركتى في المنتدى.

وأضافت بطلة فيلم الختام بمنتدى شباب العالم، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى: دخلت المنتدى بخوف وشخصية مهزوزة وليس لدى ثقة في نفسى وواجهت التنمر كثيرا للغاية، ولكن خرجت من المنتدى شخصية جيدة.

وتابعت بطلة فيلم الختام بمنتدى شباب العالم: أنهيت دراستى، وكنت أحاول دائما ألا أهتم بتنمر الناس وأشتغل على نفسى في دراستى واشغل نفسى في الرياضة، وخرجت من منتدى شباب العالم بأصحاب جيدين وتعرفت على من كانوا معى في الفيلم التسجيلى، وخرجت ولدى ثقة بنفسى خاصة أنى وقفت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والعالم لأحكى قصتى فهو شيء جيد للغاية .