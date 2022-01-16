شكرا لقرائتكم خبر عن فى 6 خطوات.. كيفية استرداد قيمة تذكرتك إذا تأخر قيام القطار عن موعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 6 خطوات، كيفية استرداد قيمة التذكرة إذا تأخر قيام قطارك عن موعده خلال التقرير التالى:

1ـ فى حالة تأخير القطارات يستطيع الراكب استرداد ثمن التذكرة كاملة.

2ـ يشترط لاسترداد قيمتها أن يكون تأخير القطارات كليا على مستوى الهيئة وليس قطارا واحدا كما حادث حاليا.

3ـ يتوجه الراكب لشباك الحجز بالمحطة لاسترداد قيمة التذكرة بشكل فورى.

4ـ يسترد الراكب في هذه الحالة قيمة التذكرة كاملة بدون خصم أي شيء منها.

5ـ الاسترداد يكون في حالة تأخر قيام القطار أو تأخر وصوله.

6ـ الاسترداد يكون بموجب تسليم التذكرة.