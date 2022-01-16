غلق وتشميع 2 كافيه وصالون حلاقة وسنتر تعليمي في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شنت شرطة المرافق بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة على المحال التجارية والمقاهي بحي العجوزة.
الحملة التي أشرف عليها العقيد هاني الحسيني رئيس مباحث إدارة شرطة المرافق بالجيزة أسفرت عن
غلق وتشميع 2 كافيه بدون ترخيص بشارع جامعة الدول العربية وشارع الحجاز.
كما تم غلق وتشميع صالون حلاقة رجالى بشارع سوريا وسنتر تعليمى مخالف بشارع السودان إضافة إلى مصادرة محتوياته وإيداعها مخزن الحي.
تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة تحت إشراف اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة.