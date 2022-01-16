يتعامل مالكها مع 60 قناة.. مباحث المصنفات تداهم وكالة إعلانية في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات وكالة للإعلان والتسويق بدون ترخيص في العمرانية.

تحريات العقيد حسام بكير رئيس مباحث إدارة المصنفات بالجيزة أكدت إنشاء أحد الأشخاص وإدارة وكالة للإعلان والتسويق بدون ترخيص باستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الوكالة.

كما تبين أن المشكو في حقه يعمل وكيل إعلانات لـ60 قناة فضائية غير المشروعة، وقناة على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" بدون ترخيص يبث من خلالها الأعمال غير المرخصة التى يتم إنتاجها بالشركة "كليبات وإعلانات" بهدف تحقيق الربح المادى، كما يروج للأدوية والمستحضرات الطبية والمنتجات مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الوكالة المشار إليها، وأمكن ضبط المشكو في حقه وضبط (صاحب مؤسسة لتوريدات الأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل)، وبحوزته (53 عبوة دواء محظور بيعها وإستخدامها خارج المستشفيات).

بتفتيش مكونات الوكالة بحضور الأول تم ضبط (عدد من مستحضرات التجميل ومنتجات طبية – حاسب آلى – عدد ثلاثة وحدة تخزين خارجية - 5 هواتف محمولة " بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على آثار ودلائل على نشاطهم غير المشروع".

بمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك الوكالة وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى وبمواجهة المتهم الثانى أقر بأنه يتردد على الشركة محل الفحص لتوريد عقاقير طبية غير مصرح باستخدامها خارج المستشفيات وأعشاب طبية مجهولة المصدر بقصد تحقيق الربح المادى.