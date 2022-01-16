سامي عبدالعزيز: نريد عملا دراميا يوثق الفترة بين يناير ويونيو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انطلق منذ قليل حفل توقيع ومناقشة كتاب "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص" للكاتب الصحفي ياسر رزق، في دار الأوبرا المصرية.

وقال الدكتور سامي عبدالعزيز: هذا الكتاب ليس لنا لأننا عشنا هذه الفترة وبعض الحضور كان شاهد عيان على ما حدث وبعضهم عانى، خلال فترة "الخماسين" الماضية، وكانت يمكن أن تعصف بهذا البلد الأمين.

وأضاف: هذا الكتاب لم أنم إلا بعد أن انتهيت من قراءته، لأنه بسيط يقودك من محطة إلى أخرى، وقد عشت هذه التجربة ولا بد أن تقام ندوة في معرض الكتاب لمناقشته، وكذلك عمل درامي يوثق ما حدث.

وأكمل: أهمية الكتاب تكمن في أنه يوضح للعالم الخارجي ما حدث بصدق وأمانة.

ويوثق الكاتب الأحداث خلال الفترة من يناير ٢٠١١ إلى يونيو ٢٠١٣ وهى الفترة الصاخبة والمليئة بأهم الأحداث التى غيرت وجه الحياة فى مصر.

يدير الجلسة الدكتور سامي عبدالعزيز ويشارك في المناقشة من السياسيين والمفكرين: منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة الأسبق والدكتور عمرو الشوبكي للتحاور عن رؤية ياسر رزق في كتابه المثير والكاشف لفترة وضعت أساسات الجمهورية الجديدة.