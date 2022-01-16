شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى ينعى كاهن كنيسة السيدة العذراء بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة وللآباء كهنة الإيبارشية في وفاة الأب القمص سلولنس ذكري والتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة.

وتوفى القمص سلوانس ذكري كاهن كنيسة السيدة العذراء بالدقي، عن عمر قارب 76 سنة بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية ما يقرب من 23 سنة، حيث ولد يوم 10 يونيو 1946 ، وسيم كاهنًا يوم 2 يونيو 1999 ونال رتبة القمصية عام 2015، وتميزت خدمته بالنشاط والجدية والأمانة.

وأقيمت صلوات تجنيزه في كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد (مقر المطرانية).