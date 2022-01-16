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شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين أعراض متغير دلتا وأوميكرون لكورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لاحظ الأطباء اختلافات طفيفة في أعراض متغير دلتا ومتغير أوميكرون مقارنة بالمتغيرات السابقة، وكانت الأعراض الخفيفة الشبيهة بالبرد - مثل التهاب الحلق والعطس وسيلان الأنف - شائعة بشكل متزايد، لكن السمات المميزة السابقة لفيروس كورونا- مثل الحمى والسعال وفقدان التذوق والشم - قد تضاءلت مع أوميكرون.
في هذا الإنفوجراف، نتعرف على كيفية اختلاف أعراض أوميكرون عن أعراض دلتا ومتغيرات فيروس كورونا السابقة، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".
مقارنة بين أعراض متغير دلتا ومتغير أوميكرون لكورونا