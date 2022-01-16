وزير السياحة يناقش استعدادات بدء انطلاق رحلات العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة إيمان قنديل مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور نائب الوزير لشؤون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء انطلاق رحلات العمرة لموسم ١٤٤٣هجرية بداية من شهر رجب من العام الهجري الحالي.

وبحسب بيان اليوم، ناقش الاجتماع، التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة لضمان صحة وسلامة المعتمرين خلال أدائهم لفريضة العمرة في أفضل الظروف، والتعاون والتنسيق مع شركائنا في المملكة العربية السعودية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية لعودة المعتمرين سالمين.

كما ناقش الاجتماع، التنسيق مع الجانب السعودي لمناقشة الإجراءات الخاصة للاستعداد لموسم الحج المقبل.