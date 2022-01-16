السيطرة على حريق شقة بالشيخ زايد دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شبَّ في وحدة سكنية بمدينة الشيخ زايد دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بالحي الـ16 المجاورة الرابعة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء مدعومين بسلم هيدروليكي بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء تنسيقا مع وحدة أكتوبر.

حاصر رجال الدفاع المدني النيران، وأمكن السيطرة على الحريق دون امتداده إلى الشقق المجاورة أو وقوع إصابات.

جرى تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.