شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى وقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة الأنباء المتداولة بشأن إصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، وأن ما تم الإعلان عنه يقصد به أن مدة البت في طلبات استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، ستستغرق ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، وأن ما تم الإعلان عنه يقصد به أن مدة البت في طلبات استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، ستستغرق ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وهذا في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مُشيرةً إلى أن الخدمة متاحه من خلال موقع "دعم مصر" عبر الرابط التالي:"www.tamwin.com.eg"، أو بوابة مصر الرقمية، أو من خلال التوجه لأقرب مكتب تمويني للمنطقة التابع لها صاحب البطاقة التموينية. الصحة تعلن استقبال 3 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" بمطار القاهرة الدولي أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال 3 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة " فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي"، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي.

الحكومة تنفى وقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية

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تلاميذ الصف الرابع الابتدائى يؤدون امتحان العلوم وسط إجراءات احترازية.. صور

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انخفاض بالحرارة اليوم وأمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 9

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