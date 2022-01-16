مصرع ربة منزل وطفل صدمتهما سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقيت ربة منزل، وطفل مصرعها، اليوم الأحد، بعدما صدمتهما سيارة ملاكي أثناء عبورهما الطريق الصحراوي.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية ربة منزل وطفل صدمتهما سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تبين أن المتوفية تدعى " م.ص" 39 سنة ربة منزل، والطفل الذي كان بصحبتها يدعى "ي.ع" 9 سنوات، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الشيخ زايد العام.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق إسكندرية الصحراوي، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بربة منزل وطفل، ما أسفر عن مصرعهما، وألقى رجال المباحث القبض على قائد السيارة.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.