شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الأمم المتحدة في مصر تدعو لحضور منتدى الفن الدولى بمتحف الحضارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر عن سعادتها بحضور منتدى الفن الدولي WAF المقام بالمتحف القومى للحضارة المصرية داعية لحضور المعرض الذي يهدف لتعزيز دور الفن والثقافة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



الينا بانوفا اثناء المنتدى

وقالت المسؤولة الأممية في تدوينه لها على حسابها بموقع الإجتماعي " تويتر " " لقد سررت بحضور منتدى الفن الدولي في المتحف القومي للحضارة المصرية أدعوكم لزيارة المعرض في الفترة من 16 إلى 19 (يناير) لمشاهدة العروض الفنيه " مؤكدة أن المنصة تضع الفن كجزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة.



جانب من منتدى الفن الدولى

ووفق الأمم المتحدة في مصر استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية اليوم لأول مرة أكبر حدث عالمي معني بـالفن_التشكيلي وهو منتدى الفن الدولي WAF – والذي يهدف لتعزيز دور الفن والثقافة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحضور دكتورة غادة والى وكيل امين عام الأمم المتحدة وعدد من الوزارء .