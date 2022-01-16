شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان لجان الامتحانات بكليتي الصيدلة والتمريض بمبني الامتحانات الالكترونية وكذلك مبني المعامل والفصول الذي يُمحتن به طلاب كلية الآداب، لمتابعة سير أعمال الامتحانات وللاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، والتأكيد على تعقيم قاعات الامتحانات وتطهيرها وتهويتها

واطمأن رئيس الجامعة على توفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال أداء الامتحانات في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد والوقاية من انتشاره.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعى ووجود المسافة الآمنة بين الطلاب، من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

وتقوم جامعة حلوان بتطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من خارج سور الحرم الجامعى من خلال توفير مداخل ومخارج إضافية للطلاب منعا للتكدس ولتأمين سلامتهم في ظل أزمة كورونا، كما أنه تم وضع مجموعة من القواعد لتنظيم عملية سير الامتحانات من خلال تحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلي تنظيم دخول الكليات في أوقات محددة للحد من التزاحم على البوابات وداخل الحرم الجامعى.

ودعا رئيس جامعة حلوان إلي تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وتوفير كل سبل الدعم والرعاية لأبناء جامعة حلوان لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.