شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تدعو رواد الأعمال للمشاركة بأسبوع الابتكار الأورومتوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا رواد الأعمال والباحثين المصريين من المهتمين بالمشاركة عبر الإنترنت في الحدث الإقليمي وهو أسبوع الابتكار الاورومتوسطي في مجال المياه والطاقة والغذاء تحت عنوان"تمهيد الطريق لريادة الأعمال"، والذي ستبدأ فاعلياته من 17 وحتى 20 يناير 2022، وتأتي مشاركة اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار التعاون المبرم بينها وبين مشروع NEX-LABS ومشروع PHEMAC حول ريادة الأعمال ودعم الابتكار فى مجال الطاقة والمياه و الغذاء بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في تونس.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمى فى بيان، أن هذا المؤتمر الإقليمى يعد فرصة تجمع الجهات الفاعلة في الصناعة، والجامعات والمراكز البحثية، والخبراء الدوليين، ومكاتب نقل التكنولوجيا، وواضعي السياسات، ومؤسسات البحث والتطوير للنقاش وتبادل الأراء حول أحدث الابتكارات والنتائج في قطاعات المياه والطاقة والغذاء من خلال مجموعة من ورش العمل التفاعلية، إلى جانب أن هذا المؤتمر يعد فرصة لتكويِن الشراكات وفتح فرص تعاون ونمو جديدة عبر المنطقة الأورومتوسطية.

ومن المقرر أن يضم الحدث مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من خلال ركن رواد الأعمال لمناقشة الأفكار الجديدة والمبتكرة ذات العائد الإقتصادى والعلمى فى مجالات المياه والطاقة والغذاء، والتواصل مع النظراء والمهتمين المعنيين في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجانب المشاركة فى معرض WEF Nexus للابتكار (عبر الانترنت).