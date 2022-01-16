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الصحة تكشف إحصائيات أكبر المستشفيات الأمريكية: 75% من الحالات من غير الملقحين

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن إحصائيات أكبر المستشفيات الأمريكية عن الأشخاص غير المطعمين ضد فيروس .

 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا يمثلون 75% من الحالات التى تحتاج للعلاج في المستشفي و87% من الحالات التى تحتاج إلي رعاية مركزة و91% من الحالات التى تحتاج إلي تنفس صناعى .

 

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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