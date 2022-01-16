شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل لو اكتشفت تسرب غاز فى شقتك؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناشد إدارة الحماية المدنية باتخاذ الحيطة و الحذر اثناء اكتشاف تسرب غاز منعا لحدوث اختناق أو اندلاع حريق داخل العقارات السكنية بعد فى وقوع العديد من الضحايا والمصابين بسبب التسرب من داخل الحمامات أو المطابخ بالشقق السكنية، ويجب على المواطنين اتباع الوصايا التالية اثناء تسريب للغاز:

-عدم العبث فى مواسير الغاز نهائيا والاتصال على المختصين بها

- ابلاغ شركة الغاز عن طريق الخط الساخن لسرعة التعامل معها.

- التوجه إلى محبس الغاز المتواجد بجوار السخان أو البوتاجاز وإغلاقه.

- إغلاق المحبس العمومى المتواجد بجوار عداد الغاز الطبيعي.

- فتح منافذ التهوية المتواجدة بالمنزل "جميع النوافذ والأبواب".

- عدم التعامل مع أى مصدر للكهرباء سواء بالفتح أو الغلق لمنع اندلاع حريق.

- إبلاغ شركة توصيل الغاز الطبيعى من خلال الارقام المدونة على فاتورة استهلاك الغاز.

- إبعاد أى مصادر قابلة للاشتعال.

- عدم استخدام الأجهزة الكهربائية ولا التعامل معها نهائيا حيث أنها من الممكن أن يصدر عنها شرارة كهربائية تتسبب فى اشتعال حريق وانفجاره.

-عدم إشعال الإضاءة والضغط على الكبس الكهربائى، وعدم القيام أيضا بإغلاق المفتوح.