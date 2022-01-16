شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: رفع مخلفات منذ 20 عامًا بمصارف بالإسكندرية ضمن تأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً بشأن جهود المحافظات لإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية فى المحافظات خاصة بعد تعميم تجربة محافظات البحيرة وبنى سويف والمنوفية فى 28 مركزاً ادارياً فى 15 محافظة.

وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية فى المراكز التى يتم تنفيذ النموذج التجريبى بها ، ضمت رؤساء المراكز والمدن المختارة ومسئولى الرى وذلك للوقوف على الأدوار المنوطة بكل جهة بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، إلى جانب عقد اجتماعات وندوات تثقيفية لمواطنى القرى والمدن المطلة على المجارى المائية لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة إلقاء المخلفات فى الترع وتأثير ذلك على الصحة العامة، وحثهم على المشاركة فى منظومة الجمع المنزلى، فضلاً عن قيام المراكز الإدارية المختارة برفع نواتج التطهير بنطاق الكتل السكنية إلى المقالب العمومية مع توفير صناديق القمامة والمعدات اللازمة لذلك .

وأكد شعراوى، استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع خاصة مع تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بها وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع الهام، لافتًا إلى أهمية الدور الكبير للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات والقمامة للمشاركة فى تطبيق الجمع المنزلى للقمامة خاصة مع الاستمرار فى نقل نواتج تطهير الترع والمصارف حتى لا يتم إلقاء المخلفات والقمامة عليها .

وأوضح شعراوى، أنه فيما يخص إقليم محافظات القاهرة الكبرى، فقد قامت محافظة الجيزة بتحرير 62 محضر بيئة وتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال "شباب الطرفاية – شباب الشنبات – مجموعة نزلة الشوبك – ابو رجوان – الجمعية التعاونية للخدمات التعاونية بالبدرشين – تنمية المجتمع بدهشور – شباب مزغونة – شباب سقارة"، فيما يخص أعمال جمع القمامة من المنزل فى بعض مراكز الجيزة .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه فيما يخص إقليم الاسكندرية فقد قامت محافظة الاسكندرية بتطهير ترعة التوفيقية وتطوير مدخل عزبة محسن وتمهيد وتسوية الجسر الأيمن لمصرف فرعون ورفع مخلفات تراكمت منذ أكثر من 20 عاماً، كما تم عمل ندوات توعية للأهالى بخطورة إلقاء المخلفات بالمجارى المائية مع تكليف لجان بالمرور الدورى للتأكد من الالتزام بعدم إلقاء المخلفات بالترع، كما تم بمحافظة البحيرة الانتهاء من أعمال التبطين لبعض الترع مثل الضاهرى الشرقى – مميش – الشيخ مخلوف ورفع جميع المخلفات المتراكمة داخل الكتلة السكنية ووضع 250 صندوق قمامة بالطرق وتم زراعة 250 شجرة وتم صيانة كبارى الترع .

وفيما يخص إقليم محافظات الدلتا، فقد أشار التقرير إلى قيام محافظة الغربية بالتنسيق مع مديرتى التضامن الاجتماعى والرى والجمعيات الأهلية النشطة بتكليف الرائدات الريفيات لنشر حملات التوعية والعمل على تطهير ترعة القرشية ، كما قامت محافظة كفر الشيخ بالتنسيق مديرية الرى ومنظمات المجمتع المدنى واشراك المكتب الاستشارى للمخلفات الصلبة بالمحافظة وجهاز النظافة والتجميل لوضع خطة شاملة لتنفيذ وازالة التعديات على المجارى المائية والترع ، كما قامت محافظة الدقهلية باختيار مركز ومدينة شربين لتنفيذ تجربة المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والتنسيق ما بين كافة الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدنى، كما قامت محافظة المنوفية بتطبيق نظام جمع القمامة من المنبع وتم تجميل بعض المناطق ووضع كتل خرسانية بالجوانب الترابية لحماية الترع وكذلك اعمال التشجير.

وفيما يخص إقليم محافظات القناة، فقد قامت محافظة السويس بتطهير ترعة السويس بالكامل وتجميع المخلفات داخل الكتلة السكنية بجوار كوبرى الباسل ونقلها إلى المقالب العمومية .

وفيما يخص محافظات الصعيد، فقد قامت محافظة الفيوم بتخصيص قطعة أرض على مساحة 20 فدان كمدفن صحى وجارى استكمال أعمال إنشاء المدفن، كما تم استلام ابتدائى للمحطة الوسيطة ، كما قامت محافظة بنى سويف بتطهير مصرف العروس بطول ( 4 ) كم وتوفير عدد 200 شجرة لزراعتها، كما قامت محافظة المنيا بتطهير الترع والمصارف بنطاق مركز مغاغة ورفع نواتج التطهير ونقلها إلى المقالب العمومية ومن ثم إلى خارج الكتلة السكنية .

استكمل شعراوى، مجهودات محافظات إقليم الصعيد حيث قامت محافظتا أسيوط وسوهاج بالتنسيق مع مديرية الرى بتوفير أماكن بديلة بمراكز المدن والأحياء كنقاط لتجميع القمامة تجنباً للتعدى على الترع والمصارف وإلقاء القمامة بها وتشوينها على ضفافها، كما قامت محافظة سوهاج بالتطهير الدورى فى مصارف الصولات وكذلك ترعة توشكى وترعة الطويسة وترعة بلانة وترعة خريت وترعة مصمص وترعة ادندان .

وشدد وزير التنمية المحلية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه بإلقاء مخلفات فى الترع والمصارف، مشيراً إلى ضرورة دعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من مخلفات الترع، مع تشجيع الراغبين فى تنفيذ مشروعات تدوير المخلفات بالحصول على قروض صندوق التنمية المحلية أو مشروعك بما يعمل على توفير فرص عمل من ناحية والحفاظ على البيئة من ناحية أخرى .