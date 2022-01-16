شكرا لقرائتكم خبر عن منح درجة الماجستير في تطورات علاج أورام الغدة الدرقية بقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، درجة الماجستير للطبيب محمد أكرم أحمد في أحدث المستجدات في علاج أورام الغدة الدرقية، بتقدير ممتاز بمرتبة الشرف.

ونوقشت رسالة الماجستير المقدمة من الطبيب محمد أكرم لدراسة أحدث المستجدات في علاج أورام الغدة الدرقية في كلية طب القصر العيني، بإشراف الأساتذة: د. أحمد محمد فهمي عمر أستاذ الجراحة العامة بطب القاهرة، والدكتور أحمد جمال الدين سفينة أستاذ مساعد بجامعة القاهرة، ودكتورة نهال على يحيي الليثي أستاذ الجراحة العامة بطب القاهرة.

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذة: د. أحمد محمد فهمي عمر أستاذ الجراحة العامة بطب القاهرة، والدكتور طارق سالم حجازي أستاذ الجراحة العامة بطب القاهرة، والدكتور حسن زكريا شاكر أستاذ الجراحة العامة بطب عين شمس.



درجة الماجستير للطبيب محمد أكرم أحمد في أحدث المستجدات في علاج أورام الغدة الدرقية (2)



درجة الماجستير للطبيب محمد أكرم أحمد في أحدث المستجدات في علاج أورام الغدة الدرقية (3)



درجة الماجستير للطبيب محمد أكرم أحمد في أحدث المستجدات في علاج أورام الغدة الدرقية (4)