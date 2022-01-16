شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: نقل وحدة التدريب المتنقلة لقرية المنشية البحرية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تم نقل وحدة التدريب المتنقلة من قرية حوض 10 بمنطقة المنتزة إلي قرية المنشية البحرية بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال متابعته سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح سعفان أنه يتم نقل هذه الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

من جهته، قال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا علي مهنة التفصيل والخياطة، والكهرباء والسباكة، لتأهيل المتدربين والمتدربات علي المهن المطلوبة لسوق العمل ، وذلك في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.

وقال مدير المديرية : إن الوحدة المتنقلة شهدت نجاحا في عملية التدريب قبل نقلها من قرية حوض 10 علي مهنة التفصيل والخياطة،ومن المتوقع أن يشهد التدريب بقرية المنشية البحرية نجاحا كبيرا نظرا للسمعة التدريبية الواسعة التي حققتها الوحدة .

وقد تعاون في نقل الوحدة المتنقلة النائب بمجلس النواب الدكتور محمد الحمامي ، بحضور ايفيت مدير إدارة التدريب.