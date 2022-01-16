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شكرا لقرائتكم خبر عن %70 من القراء يؤيدون قرار التعليم بعقد امتحانات أولى وثانية ثانوى ورقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد قرار التعليم بإلغاء الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانى ثانوى وعقدها ورقيا؟"، أيد آراء القراء قرار التعليم بإلغاء الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانى ثانوى وعقدها ورقيا.
نتيجة الاستطلاع
وأيد 70% من القراء قرار التعليم بإلغاء الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانى ثانوى وعقدها ورقيا، بينما رفض 30% من القراء موضوع الاستطلاع.