شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الدفعة الثالثة لسفراء المناخ بجامعة عين شمس برعاية البيئة.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس:"انه سيتم الانتهاء من تدريب الدفعة الدفعة الثالثة للبرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ نهاية الأسبوع المقبل يوم الخميس المقبل ، تحت رعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس".

واوضحت الدكتورة نهى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، انه سيمتد التدريب الي الاسبوع المقبل لإضافة بعض التدريبات العملية،حيث اهتم الاسبوع الاول بالجانب النظري، حول مفهوم المناخ والتغيرات المناخية والطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة والجغرافيا المناخية، وأثر التغيرات المناخية علي الصحة العامة ونقص الغذاء والمياه والمحاصيل الزراعية والاحياء المائية والتنمية المستدامة،والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاعلام المناخى، أما الاسبوع المقبل فسوف تكون الدراسة فيه عملية ويقدم فيه المتدربين أبحاث ودراسات حول ما تم دراسته في الاسبوع الاول لمناقشتها من خلال لجنة علمية برئاسة عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية واختيار أفضل ثلاثة أبحاث لعرضها خلال احتفالية التخرج في اجازة نصف العام الدراسى.

واكدت الدكتورة نهى انه سيتم في هذا الأسبوع تدريب سفراء المناخ علي كيفية حساب البصمة الكربونية الفردية من خلال تطبيق علي الموبيل ومشاركة البصمة الكربونية بالمتوسط العالمي واتخاذ الإجراءات من جانب المتطوعين بتخفيض البصمة الكربونية ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي التي شاركت الكلية في اطلاقها، تحت رعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس وبمشاركة الادارة المركزية للمناخ بوزارة البيئة في تدريب سفراء المناخ ، على التغيرات المناخية وسبل المواجهة من خلال جهود وزارة البيئة والدولة المصرية.

ومن جانبه اضاف الدكتور مصطفى الشربينى رئيس مبادرة سفراء المناخ فى تصريحات خاصة لليوم السابع انه ستشمل جوانب التدريب العملي للطلاب زيارة لهيئة الأرصاد الجوية لتدريبهم علي كيفية التنبؤ بأحوال الطقس باستخدام الرادار والتنبؤ بحالة المناخ حتي نهاية القرن علي الخرائط التفاعلية لهيئة الأرصاد الجوية ، وايضا التدريب في وحدة التحول الاخضر التي أنشأتها كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس وكيفية مساهمة إعادة التدوير في الحفاظ علي البيئة، لمشاركة هؤلاء الشباب المتطوعين من سفراء المناخ للمساهمة في التوعية المناخية لترشد الطاقة والمياه ومحو الامية الكربونية للأفراد وخاصة أن مصر سوف تقوم بتنظيم COP27 في نوفمبر المقبل،

جدير بالذكر ان بريطانيا أهلت حوالى 10الاف سفير للمناخ كمتطوعين قبل تنظيمها COP26، ومبادرة المليون شاب من اجل المناخ التى اطلقتها جامعة عين شمس وجامعة الازهر بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني ضمن فعاليات مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخى يعد برنامج تدريبي رائد في إفريقيا والشرق الأوسط لاستهداف تخريج 5000 سفير مناخ، وان كل سفير مناخ يتعهد بتدريب 250 طالب جامعي مجانا وجاري تدريب وتأهيل الشباب من طلاب 6 جامعات مصرية، ويستعد البرنامج لاطلاق برنامج تدريبى ضمن المبادرة لمحو الامية الكربونية في مراكز الشباب قريبا والمدارس لاعداد سفير المناخ الصغير وان هؤلاء الخريجين من البرنامج هم من يقومون بهذه التدريبات لاستهداف تدريب مليون شاب متطوع في العمل المناخي.