شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تخصصات وشروط التقدم للإعلان عن المنح التنافسية المقدمة من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى عن بدء التقدم لمنح حكومة الصين للعام الدراسى 2022/2023، للحصول على درجة الدكتوراه.

وفيما يلى ينشر الخليج 365 تخصصات الحصول على الدكتوراه من هه المنح وشروط التقدم لها .

تشمل المنح الحصول على درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، بناء الشبكات المعلوماتية، علوم الهندسة البحرية، والميكانيكية، والكهربائية، والهندسة الصناعية، والعلاج الطبيعى، ودراسة اللغة الصينية وآدابها).

ويشترط في التقدم لهذه المنح عدد من الشروط، منها:

1 -ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا في 1/9/2021

2 - أن يكون المرشح مصري الجنسية، ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

3 - أن يشغل المتقدم وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها.

4 - ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين.

5 -ألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف فى 1/9/2021) .