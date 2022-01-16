شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة".. تنفيذ 456 مشروعا للصرف الصحى فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروعات الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كانت قبل انطلاق المبادرة حلما بعيد المنال والآن مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتي استهدفت تطوير الريف المصرى بالقرى الأكثر احتياجا أصبحت حقيقة فالمشروع في أغلب القرى والنجوع، حيث بلغت جملة مشروعات الصرف الصحى التى تنفذ، والتى يتم تنفيذها 456 مشروعا تعرف عليها.

فى البداية قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن قرى سوهاج تشهد من طفرة تنموية ومشروعات خدمية غير مسبوقة من إنشاء «وحدة صحية، ومدارس، وتبطين للترع، ومشروع الصرف الصحي»، ووجه الشكر للقيادة السياسية على مبادرة «حياة كريمة»، وما تشمله من مشروعات سوف تغير واقع القرى في محافظة سوهاج إلى الأفضل.

1 - إجمالى عدد المشروعات الخاصة بالصرف الصحى بمحافظة سوهاج 456 مشروعا.

2 - المشروعات يتم تنفيذها داخل 7 مراكز هى مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

3 - المشروعات الجارية منها 50 مشروعا بمركز دار السلام، و90 مشروعا بالبلينا، و36 مشروعا بطما، و47 مشروعا بالمراغة، و38 مشروعا بساقلتة، و92 مشروعا بالمنشاة، و103 مشروعات بجرجا.







































































