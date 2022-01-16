زاروا المسيح طفلا وقدموا له هدايا.. أين توجد أجساد المجوس الذين يظهرون في قصة الميلاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشف القمص يوسف تادرس الحومي، كاهن دير الشهيدين قزمان ودميان بمنيل شيحة، المكان الموجود به رفات المجوس، الذين زاروا السيد المسيح في طفولته بعدما ساروا وراء نجم غريب الشكل قادهم لمكلنه، وقدموا له هدايا "ذهب ولبان ومر".

وقال القمص يوسف الحومي في تصريحات له عبر قناة Me sat التابعة للمركز الثقافى القبطي الأرثوذكسي، إنه زار ألمانيا عام 1988 ضمن وفد قبطي، موضحًا: "حينها زرنا كاتدرائية "كولون" وبالألمانية "كيلن" بجوار فرانكفورت، وقالوا لنا "هنوريكم حاجة مميزة جدًا.. فعرضوا لنا صندوقًا مصنوعًا من الذهب على شكل الكنيسة وعليه نقوش للمجوس وهم يسجدون للسيد المسيح".

وأضاف القمص يوسف الحومي: "وقالوا لنا إن هذا الصندوق يوجد بداخله 4 رفات؛ ثلاثة منهم للمجوس والرابع للملك الذي أقام هذا الصندوق ووضع به رفات المجوس، وبالطبع اخذنا بركتهم لأنهم بمثابة قديسين في كنيستنا، خاصة وأنه كون الله يكلمهم ويعاملهم بهذا الشكل، فهم على درجة عالية من الاتضاع".

وتابع: "لا يجوز أن نضع المجوس في المزود، لأنهم لم يزوروا المسيح وهو حديث الولادة كما حدث مع الرعاة، لكنهم زاروه وهو طفل في البيت، وقد كان طفلا يبلغ نحو سنة ونصف من العمر وليس مولودا في مهده".​