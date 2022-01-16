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احمى أجهزتك من تذبذب التيار الكهربائي واتبع هذه الخطوات.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن طرق حماية الأجهزة الكهربائية المنزلية من الاحتراق بسبب تذبذ التيار الكهربائي ، من خلال  بعض النصائح لحماية الأجهزة من التذبذب والتى قد تتسبب فى ماس كهربائي ، وهى كالاتي : 

 

1- يُفضل استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

 

2- يتم فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر (البريزة).

 

3- يتم الانتظار لعدة ثواني عند عودة التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة آخرى.

 

ويمكن لأى مواطن تقديم شكوى من تذبذ التيار الكهربائي بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك من خلال  منافذ خاصة بتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

 

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

 

3-من خلال البرید ص.ب. ٧٣-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي١١٨١١شارع صلاح سالم.

 

4-من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

 

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم  .23421479 .

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476  (داخلي ١٥٤).

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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