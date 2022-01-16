شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تبحث مع "الأوقاف" اليوم توفير صكوك الأضاحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد بروتوكول مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف لتوفير صكوك الاضاحي ،حيث ستقوم وزارة التموين بتوفير اللحوم من خلال الشركات التابعة لتوزيعها على الأسر الفقيرة .

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي في البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

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وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، في إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.