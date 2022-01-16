شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على من يحق لهم الالتحاق بالجامعات الأهلية مع بداية التيرم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجامعات الأهلية المصرية (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)، فتح باب التقديم لعدد من البرامج الدراسية المتميزة، للالتحاق بالدراسة بالجامعات الأهلية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وفيما يلى ينشر الخليج 365 الطلاب الذين يحق لهم التقدم للالتحاق بالدراسة بالجامعات الأهلية..

1 - الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية في العام الأكاديمي 2020 -2021 .

2 - الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية العام السابق له 2019 - 2020 طبقا لمعايير التقديم والحدود الدنيا للمجموع الاعتباري.

3 - يحق لكل طالب استوفى شروط التقديم ولم يتقدم في الفصل الدراسي السابق أو لم يسبق له دخول امتحانات القدرات المعرفية الخاصة بالجامعات الأهلية أن يتقدم لأي من البرامج المفتوحة، حيث سيتم عقد اختبارات القدرات المعرفية واختبار التفكير النقدي اعتبارا من 24 يناير 2022.

4 - بالنسبة للطلاب الذين أدوا الاختبارات من قبل خلال الفصل الدراسي السابق ولم يتم قيدهم بأي من الجامعات الأهلية (وذلك سواء لاستنفاذ الرغبات أو لعدم تقدم الطالب بأوراقه للقيد بالجامعة) فيحق لهم التقدم برغبات جديدة في البرامج المفتوحة بشرط حصولهم على الحد الأدنى للمجموع الاعتباري للبرامج المتقدمين لها، ولن يتم إعادة اختبارهم.

5 - غير مسموح للطلاب المقيدين بالفعل في أحد برامج الجامعات الأهلية وبدأوا الدراسة بها هذا العام بالتقديم.