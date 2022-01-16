شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحذيرات المرور للوقاية من حوادث الطرق بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة المرور مجموعة من الوصايا للوقاية من أخطار حوادث الطرق أثناء هطول الأمطار بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتساقط الأمطار.

وفى هذا السياق تقدم الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة بسبب الأمطار، منها:

1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .