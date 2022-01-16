​الوطنية للإعلام: الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش من مطلع 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

وافق مجلس إدارة الصندوق التأميني للعاملين المحاليين للمعاش بالهيئة الوطنية للإعلام على عدة مقترحات لتنمية موارد الصندوق والتى ستؤدي إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة 150 شهرًا للزملاء المحاليين للمعاش بدء من أول يناير 2019.

كما أضافت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أنه سيتم الأسبوع المقبل، صرف مستحقات نهاية الخدمة للمحاليين على المعاش للمتبقي من شهر نوفمبر 2018، وعدد من شهر ديسمبر.

كما اتخذت الإدارت المالية المختصة بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام تجهيزاتها وكافة الإجراءات اللازمة لصرف علاوات عامي 2017 و2018، وشهر من 2019، للعاملين في مواعيد صرف رواتب يناير الجاري من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

كما تم الانتهاء من اللائحة المالية الموحدة وتنفيذها في القريب العاجل والتي ستحقق العدالة بين جميع العاملين بمختلف القطاعات.

وأكدت الوطنية للإعلام للعاملين بها أن هناك متابعة وتنسيق حتى اليوم مع الجهات المعنية لصرف كافة المستحقات بشكل عاجل، حفاظًا على استقرارهم الوظيفي والمعيشي وإيمانًا من الهيئة بأنه حق للعاملين محفوظ لهم، كما أن الجهات المعنية بالدولة تولي أهمية كبيرة وتفهم لحل مشاكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام المالية والوظيفية.