الأرصاد: انخفاض الحرارة على كافة الأنحاء لما دون الـ8 درجات ليلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

​قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض حاليًا لطقس شديد البرودة ليلًا، بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى تحت 8 درجات على القاهرة وتصل إلى 0 على مرتفعات كاترين.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، أن ذلك يسبب مزيدًا من الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة على السواحل الشمالية وسيناء.

وتابعت الهيئة، أن ذلك الطقس يوفر فرص للأمطار قائمة على كافة الأنحاء الشمالية، تكون متفاوتة الشدة من الساحل حتى شمال الصعيد؛ كما تقل فترات سطوع الشمس خلال النهار بسبب الغيوم.