السكة الحديد تعلن وظائف جديدة في جميع المحافظات (شروط ومزايا)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية إحدى الشركات التابعة لهيئة السكة الحديد، حاجتها لوظائف شاغرة.

وقالت الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم، في بيان لها اليوم السبت، إنها تحتاج لوظيفة مضيف للعمل داخل القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية على خطوط الوجهين القبلي والبحري.

وحددت الشركة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين تضمنت التالي:

1- أن يتم التقديم من جميع المحافظات.

2- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط على الأقل.

3- الأولوية للحاصلين على دبلوم السياحة والفنادق.

4- أن يكون المتقدم حسن المظهر (ذكور فقط).

كما شملت الوظائف عددًا من المميزات فور التقدم إلى الوظيفة وهي:

1- وجود تأمين صحي واجتماعي من بداية التعيين.

2- تدريب أسبوعين على مهام العمل.

3- وجود فرصة للترقية.

4- الراتب مكون من (رواتب أساسية + رسوم للخدمة).

5- كما خصصت شركة عربات النوم أرقامًا للتواصل.